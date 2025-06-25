Зенітно-ракетними комплексами будуть поставлені Україні найближчим часом.

Велика Британія передає Україні крім 350 ракет ППО ще й 5 пускових комплексів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Україна отримає за рахунок російських активів 350 сучасних ракет британського виробництва для посилення нашої протиповітряної оборони. Ракети будуть використовуватися спеціально розробленими зенітно-ракетними комплексами, ще п’ять з яких будуть поставлені Україні найближчим часом", - цитує слова Умєрова міністерство оборони у своєму Telegram-каналі.

Очільник відомства підкреслив, що це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дозволила залучити більше 2 мільярдів фунтів за рахунок доходів з відсотків заморожених російських активів.

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"Це важливий механізм справедливості - коли країна-агресор платить за наслідки власної війни.

Дякую уряду Великої Британії, Прем’єр-міністру Кіру Стармеру, міністру оборони Джону Гілі та всім партнерам, які продовжують зміцнювати українську ППО й допомагають захищати життя наших громадян", - зазначив Умєров.

Допомога Україні від Великої Британії

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Politico написало, що Велика Британія пообіцяла посилити протиповітряну оборону України і має намір передати новий пакет допомоги, який міститиме 350 ракет протиповітряної оборони ASRAAM. Зазначалось, що це буде оплачено коштом 70 мільйонів фунтів стерлінгів, які отримані від відсотків за конфісковані російські активи.

Крім того, в середині червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає мільярди на зброю від Великої Британії. За його словами, 11 червня український уряд ухвалив рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 2,2 млрд доларів) від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї.

Прем'єр-міністр зауважив, що цього місяця Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Йдеться про 350 млн фунтів стерлінгів, завдяки чому Україна отримає 100 тисяч безпілотників у поточному році.

І цього місяця Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер уклали угоду про спільне військове виробництво.

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