Там зазначили, що жодної з намічених цілей щодо України, російський президент не досяг.

Стратегічні цілі президента РФ Володимира Путіна у війні проти України провалилися.

Так координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки" прокоментував слова президента США Джо Байдена про те, що Путін "програв війну" в Україні.

"Він (Путін) хотів стерти Україну, як незалежну державу, з лиця землі. Він хотів усунути адміністрацію Зеленського. Хотів підпорядкувати Україну і зробити її частиною РФ у вигляді провінції. І нічого з цього йому не вдалося", – заявив Кірбі.

Він додав, що Путін не зумів "розділити Захід, розколоти НАТО і показати, що між США і союзниками існує роз'єднаність".

Кірбі також пообіцяв, що країни G7 і в майбутньому будуть підтримувати Україну в сфері безпеки до її вступу в НАТО.

"Не можу назвати конкретні терміни, але в період до того, як Україна стане членом НАТО, фактично з сьогоднішнього дня, ці зобов'язання з підтримки безпеки будуть продовжуватися", – сказав Кірбі.

Гарантії безпеки для України

12 липня лідери країн "Великої сімки" (G7, Японії, Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції та Італії) погодили декларацію підтримки України у сфері безпеки. Передбачається, що до неї можуть приєднатися всі країни, які бажають взяти зобов'язання з надання гарантій безпеки Києву.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що новий документ по гарантіях безпеки, зможе змінити ситуацію і стане конкретним сигналом як для нашої країни, так і для РФ.

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