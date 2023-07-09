Якщо запрошення не буде отримано, акцент буде зміщено на гарантії безпеки від партнерів.

Якщо на саміті НАТО у Вільнюсі Україна не отримає запрошення приєднатися до Альянсу, Києву однозначно доведеться переглянути стратегію. Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявила віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина.

Вона пояснила, що конкретне рішення з боку Альянсу запустило би значну кількість важливих процесів. За його відсутності акценти було б зміщено на гарантії безпеки від партнерів.

"Конкретне рішення у Вільнюсі запускає велику кількість процесів. Процесів, пов'язаних зі стратегічним плануванням, оборонною допомогою, оборонним плануванням, питанням, пов'язаним з трансформацією сектору безпеки та оборони, пріоритетами у взаємодій із союзниками, змістом самих гарантій безпеки. Тобто якщо ми маємо відстрочене рішення або неухвалене рішення у Вільнюсі щодо членства України в НАТО, це означає, що саме гарантії безпеки тоді є основними. Тому очевидно зміщуються акценти", – сказала віцепрем’єрка.

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Стефанішина наголосила, що членство України в НАТО було б "найдешевшою гарантією безпеки" для нашої країни. Це б знизило рівень політичної відповідальності кожного окремого лідера, акцентує віце-прем'єрка.

"Це певним чином "аутсорс" політичної відповідальності за все, що буде відбуватись після війни. Тому що є ціла структура, яка відповідає за взаємосумісність, взаємодію, навчання, професійний розвиток. Україна в НАТО – це не лише гарантія безпеки, а це й зниження рівня політичної відповідальності кожного лідера, який приймав рішення допомагати Україні протягом війни. Це для нас настільки очевидні факти, що особливе роздратування викликають дискусії, які ставлять на стіл абсолютно якісь недолугі аргументи з приводу Росії", – сказала Стефанішина.

Вступ України до НАТО - останні новини

11-12 липня в Литві відбудеться черговий саміт Північноатлантичного альянсу, на якому будуть присутні лідери чотирьох десятків країн. На заході Україна, як зазначав президент України Володимир Зеленський, прагне отримати чіткі терміни вступу нашої країни до Альянсу. В ОПУ наголошували, що Київ розраховує запрошення приєднатися з "відкритою датою".

23 з 31 членів Альянсу вже підтримали вступ України до НАТО. Водночас США та Німеччина такої підтримки не висловлюють. Президент США Джо Байден напередодні саміту повторив, що Україна не готова до вступу в НАТО у розпал війни. Німеччина, за повідомленнями ЗМІ, прагне відтермінування приєднання України до Альянсу, побоюючись переростання війни в Україні у війну блоку з Росією.

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