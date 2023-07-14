У Міноборони Штатів не бачать, щоб найманці приймали значну участь у бойовоих діях.

Найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер" залишаються на окупованих територіях України, однак значної участі у бойових діях не беруть.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америк Пет Райдер під час брифінгу, пише Голос Америки. За його словами, в Україні перебуває більшість сил "Вагнера", однак вони "не надають значні бойові можливості".

"Загалом, на цьому етапі, ми не бачимо, щоб сили "Вагнера" брали будь-яку значущу участь у підтримці бойових операцій в Україні", - додав він.

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Доля "вагнерівців" після заколоту

Як відомо, у Кремлі пообіцяли, що найманці Пригожина зможуть безкарно піти до Білорусі або підписати контракти з Міноборони РФ.

Лукашенко заявляв, що "вагнерівці" зможуть поділитися досвідом з білоруським військовими. Також у ЗМІ з'являлася різна інформація про майбутнє намайнців у Білорусі - зокрема, що Пригожин може розпочати вербувати ув'язнених у місцевих тюрмах.

Водночас повідомлялося про затримання офіцерів "Вагнера" у Сирії та ліквідацію медіахолдингу "Патріот", яку очолює Пригожин.

Нещодавно у Кремлі заявили, що Путін проводив наприкінці червня зустріч з Пригожиним та командирами "Вагнера". Сьогодні він сказав, що ПВК "Вагнер" не існує.

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