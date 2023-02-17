Документ готовий до винесення на голосування у Сенаті.

Низка американських сенаторів повторно внесли на розгляд у Сенат США резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом українського народу.

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на повідомлення офісу сенатора Джима Ріша зі штату Айдахо, який є співавтором резолюції.

"Минув рік з початку жорстокої та невиправданої війни Путіна проти України, і стає абсолютно очевидним, що Росія здійснює геноцид", – прокоментував Ріш.

Відео дня

За його словами, він "бачив звірства на власні очі" під час поїздки в Україну в червні минулого року, і ледве не щодня до нього "надходять нові повідомлення про нелюдські дії російських солдатів проти невинного українського народу".

"Настав час уряду США назвати це тим, чим воно є, і співпрацювати з нашими союзниками, щоб провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у цій жорстокості", – додав він.

У резолюції сенатори закликають Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС "підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу".

За словами законодавця, ця резолюція, зокрема, "підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, військові злочини, злочини проти людяності та геноцид".

Резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом 7 грудня підтримав Комітет із питань міжнародних відносин Сенату США, і вона готова до винесення на голосування у Сенаті.

Співавторами резолюції є сенатор-республіканець Ріш та сенатор-демократ Кардін. Крім них, резолюцію підтримали 14 інших сенаторів від обох партій. Вони внесли схожу резолюцію наприкінці грудня минулого року, і після початку роботи нового складу Сенату процедура передбачає повторне подання резолюцій.

"Володимир Путін і всі, хто керує і здійснює варварське вторгнення Росії в Україну, здійснюють геноцид, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Останні повідомлення про те, що багато тисяч українських дітей назавжди розлучаються зі своїми родинами, підкреслюють глибину цих воєнних злочинів", – сказав Кардін.

Він додав, що українці продовжуватимуть гинути, "доки Путін не відчує наслідків своїх незаконних і неспровокованих нападів".

Війна в Україні: підтримка з боку США

Сполучені Штати підтримують Україну від початку російського вторгнення. США постачають нашій державі озброєння, надають фінансову та іншу допомогу.

15 лютого 2023 року стало відомо, що Сполучені Штати уклали контракти вартістю $522 млн на виробництво артилерійських боєприпасів для Збройних сил України з двома компаніями. Замовлення отримали "Northrop Grumman Systems" і "Global Military Products".

Крім того, Штати розглядають можливість передати Україні тисячі одиниць зброї і більше мільйона набоїв, які колись призначалися для єменських бойовиків, що підтримуються Іраном. Зброю вилучили в контрабандистів.

Вас також можуть зацікавити новини: