Президент Росії підтвердив вчинення щодо України тяжких злочинів, якими міжнародне право називає обстріли критичної інфраструктури.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні, 2 грудня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, в ході якої останній визнав умисне знищення об'єктів критичної інфраструктури і спробував виправдатися за ці акти геноциду.

За словами Путіна, ракетні удари по цивільних цілях в Україні, які призвели до відключень світла й тепла в холодну пору року, стали відповіддю на вибух на Кримському мосту, передає сайт Кремля.

"Російські збройні сили довгий час утримувалися від точкових ракетних ударів по визначених цілях на території України, але тепер такі заходи стали вимушеною й неминучою реакцією на провокативні атаки Києва проти цивільної інфраструктури Росії, включаючи Кримський міст і об'єкти енергетики", - зізнався Путін у скоєних воєнних злочинах.

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Путін також поскаржився Шольцу, що через підтримку з боку Німеччини та інших країн Заходу Україна не хоче капітулювати перед Москвою і продовжує чинити опір її агресії.

"Звернуто увагу на деструктивну лінію західних держав, включаючи Німеччину, котрі накачують київський режим озброєннями, здійснюють підготовку українських військових. Усе це, а також всебічна політична і фінансова підтримка України призводить до того, що Київ геть відкидає ідею будь-яких переговорів", - пишуть кремлівські терористи.

Своєю чергою, у канцелярії Олафа Шольца заявили, що голова німецького уряду в розмові з Путіним засудив російські ракетні удари по цивільній інфраструктурі України. Шольц підкреслив готовність Німеччини підтримувати Україну в забезпеченні її обороноздатності перед обличчям російської агресії.

Канцлер Німеччини вкотре закликав Путіна вивести російські війська з України і приступити до дипломатичних переговорів.

Ракетні атаки росіян по критичній інфраструктурі України

Нагадаємо, 10 жовтня Росія здійснила перший масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. Відтоді росіяни вже понад сім разів йшли на подібні злочини, позбавляючи цивільних українців світла, води та тепла в холодну пору року. При тому що ці дії ніяк не впливають на успіхи Збройних сил України на полі бою, тому їх можна розглядати як воєнні злочини.

Цим актам геноциду з боку росіян передував сильний вибух на Кримському мосту 8 жовтня. Вибух призвів до того, що на залізничній гілці незаконного мосту спалахнули паливні цистерни поїзда, а два автомобільних прольоти частково зруйнувалися.

Силовики РФ стверджували, що міст пошкоджено через підрив вантажного авто. Володимир Путін назвав інцидент "терактом" і звинуватив у причетності до нього спецслужби України. А у ФСБ Росії звинуватили в організації вибуху на Кримському мості Кирила Буданова – керівника Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР назвали ці звинувачення нісенітницею.

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