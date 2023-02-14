У Сполучених Штатах розглядають можливість передати Україні тисячі одиниць зброї і більше мільйона набоїв, які колись призначалися для єменських бойовиків, що підтримуються Іраном. Зброю вилучили в контрабандистів.
Як наголошує The Wall Street Journal, це стало би безпрецедентним кроком, який допоможе Україні у боротьбі з російською агресією. Американські офіційні особи розповіли виданню, що Штати планують передати Україні понад 5 тисяч штурмових гвинтівок, 1,6 млн патронів до стрілецької зброї, понад 7000 неконтактних підривників та протитанкові ракети, які протягом останніх місяців вилучили США та Франція біля узбережжя Ємену в контрабандистів, підозрюваних у роботі на Іран.
Проте адміністрація Байдена зіткнулася із серйозним викликом. Зараз необхідно знайти юридичні підстави для вилучення зброї з одного конфлікту і передачі її в інший. Відповідно до ембарго ООН на постачання зброї, США та їхні союзників повинні знищити, зберегти або позбутися вилученої зброї.
Наразі юристи адміністрації американського президента вивчають, чи є в цій резолюції якісь можливості для того, щоб передати зброю Україні.
Зброя для України: актуальні новини
14 лютого 2023 року відбулося девʼяте засідання у форматі "Рамштайн". Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки, 22 країни - бойові машини піхоти і ще 9 країн - системи протиповітряної оборони.
Крім того, Франція і Австралія вирішили спільно нарощувати виробництво боєприпасів калібру 155 мм для Збройних сил України.
Влада Греції передала Україні 20 броньованих машин БМП-1. До пакету військової допомоги також увійшли боєприпаси.
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