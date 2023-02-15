Снаряди з нових партій Україна почне отримувати вже у березні.

Сполучені Штати уклали контракти вартістю $522 млн на виробництво артилерійських боєприпасів для Збройних сил України з двома компаніями.

Як повідомляє Радіо Свобода, замовлення отримали "Northrop Grumman Systems" і "Global Military Products". Відповідне рішення США ухвалили на тлі побоювань, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів.

Боєприпаси з нових партій США планують постачати Україні вже у березні. Контракти укладено в рамках ініціативи Пентагону з підтримки безпеки України.

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Війна в Україні: інтенсивність боїв

Як повідомляв УНІАН, в НАТО заявляли, що інтенсивність бойових у десятки разів вища, ніж в Афганістані. Там сили альянсу могли випускати по 300 артилерійських пострілів на день. Однак в Україні можуть лунати тисячі пострілів на день, а крім цього – ворожі ракети і безпілотники.

Дещо раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський порівняв інтенсивність боїв в Україні з Другою світовою війною.

Нещодавно уряд США визнав, що у Штатах бракує потужностей з виготовлення артилерійських снарядів, щоб задовольнити потреби України. Зараз США здатні виготовляти 14 тисяч гаубичних снарядів на місяць, однак стільки Україна витрачає за два дні.

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