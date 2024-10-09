Також раднику президента Туреччини розповіли про ситуацію в окупованому Криму.

Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, а також на всіх платформах підкреслює, що повернення захоплених територій, серед яких і Крим, є вимогою міжнародного права. Про це заявив головний радник президента Туреччини Ялчин Топчу під час зустрічі із заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, передає "Укрінформ".

"Туреччина, яка підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, також на всіх платформах відстоює, що повернення окупованих територій, включаючи Крим, є вимогою міжнародного права. Туреччина прагне, щоб триваюча окупація та війна в Україні, Газі та Лівані закінчилися, і твердо виступає за це на всіх міжнародних платформах, робить свій внесок у забезпечення постійного миру в нашому регіоні та світі для майбутнього всього людства", - наголосив радник Ердогана.

Водночас Джелял розповів Топчу про події та ситуацію в окупованому Криму, гоніння та утиски проти кримських татар, порушення прав людини та злочини, які вчиняє Росія на півострові.

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В "Укрінформі" нагадали, що така поїздка Джеляла в Туреччину стала першою після звільнення з російського полону.

"Обшуки, затримання відбуваються постійно. Затриманих засуджують до тривалих термінів ув'язнення, де вони перебувають в незадовільних, нелюдських умовах... Були випадки, коли політичних в'язнів старших 60 років доставили в суд у незадовільному стані здоров'я", - зауважив Джелял.

Також учасники зустрічі сподіваються, що Туреччина буде сприяти звільненню кримських татар, які перебувають у російському полоні, а також військовополонених та цивільних українців.

"Окрім звільнення політичних в'язнів, говоримо і про наших військовополонених, про цивільних, які перебувають у найжорстокіших умовах через те, що захищали на фронті свою батьківщину, за свою позицію. Тут дуже важливим є поєднання зусиль як держави, так і громадянського суспільства. В Україні громадські організації роблять дуже багато для захисту прав громадян України", - заявив на зустрічі радник посольства України в Туреччині Денис Золотарьов.

Туреччина і Україна - останні новини

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що США та інші члени західного альянсу "не хочуть, щоб Україна була членом" НАТО. За його словами, союзники наразі не поспішають з цим питанням.

Водночас президент Туреччини наголосив, що його країна займе більш рішучу позицію щодо війни в Україні. Ердоган вважає, що на третій рік війни "ми все ще далекі від встановлення справедливого та міцного миру".

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