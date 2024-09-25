Як сказав президент Туреччини, "ми збираємося стежити за розвитком подій".

Пропозиція України щодо вступу в НАТО не є питанням, з яким "поспішають". Про це в інтерв’ю NBC News сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

При цьому, за його словами, відносини між його країною та Росією "розширюються". Виступаючи на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, Ердоган заявив, що США та інші члени західного альянсу "не хочуть, щоб Україна була членом" Альянсу:

"Ці питання, з яким не треба поспішати. І коли ми обговорюємо, коли ми приймаємо рішення, ми завжди беремо до уваги позицію інших держав-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом і відповідно приймаємо остаточне рішення"

За його словами, Туреччина розгляне позицію інших членів Альянсу.

"Ми збираємося стежити за розвитком подій, обговореннями і прийняти остаточне рішення відповідно. Це не рішення, з ухваленням якого потрібно поспішати. ... Наші відносини з Росією є багатовимірними, пов’язаними з політикою, економікою, культурою, оборонною промисловістю. Є багато вимірів, і наша солідарність, наша взаємодія триває, і економічно кожен день ці відносини розширюються", – сказав турецький лідер.

Останні заяви Ердогана

Раніше цього місяця президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Крим має повернутися під контроль України. За його словами, Україна має повністю відновити свою територіальну цілісність.

Як сказав Ердоган, "наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України є непохитною".

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