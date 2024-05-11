Європейські посли нещодавно погодили текст документа, з'ясували журналісти.

Триває повномасштабна війна в Україні проти РФ, і Євросоюз хоче надати Києву гарантії щодо безпеки не пізніше початку липня.

Посли 27 держав-членів ЄС нещодавно погодили текст на 11 сторінках під грифом "конфіденційно", документ зараз обговорюють Європейська служба зовнішніх справ та український уряд, пише Welt, посилаючись на проект документа.

"Європейський Союз хоче взяти перед Україною широкі зобов'язання щодо безпеки... Вони стосуються політичної, військової та економічної допомоги і розраховані на вступ України до ЄС і НАТО", - дізналися журналісти.

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За відомостями видання, у проекті документа йдеться, що у майбутньому Євросоюз обіцяє Києву продовження поставок летальної та нелетальної зброї, продовження навчання військових, допомогу в реформуванні сектору безпеки, підтримку в розмінуванні країни та співпрацю в протидії гібридним загрозам і кібератакам. Згідно з документом, ЄС не має наміру відправляти своїх військових на допомогу Україні, щоб протидіяти агресії РФ.

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Нагадаємо, гарантії безпеки для України надали вже низка західних держав, у тому числі Великобританія, Данія, Франція та Німеччина. Також тривають переговори щодо гарантій безпеки для української держави з боку США.

Президент Володимир Зеленський говорив, що держави вільного світу можуть захистити нашу країну від терору так, як зараз надається захист Ізраїлю, який не є членом військово-політичного блоку НАТО.

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