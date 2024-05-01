У Білому дому наголосили, що Україна й після закінчення війни матиме законні безпекові потреби.

США та Україна продовжують переговори щодо гарантій безпеки. Наразі Київ займається уточненням своїх потреб.

Як заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, якого цитує Голос Америки, незалежно від того, коли та як ця війна закінчиться, Україна все одно матиме довгий кордон з Росією і матиме законні безпекові потреби.

"Сполучені Штати будуть продовжувати їх підтримувати, поки вони уточнюють свої потреби, як ці потреби мають виглядати", - наголосив Кірбі.

Відео дня

За його словами, США пишаються зусиллями свого уряду, "які спрямовані на підтримку України в розбудові її нинішнього потенціалу сил". Речник Білого дому додав, що вже дев’ять інших країн завершили переговори з Україною щодо угоди про двосторонню безпеку.

"Ми всі працюємо над одним і тим же - намагаємося створити те, що можна буде назвати двосторонніми безпековими домовленостями", - підсумував Кірбі.

Гарантії безпеки для України

Як повідомляв УНІАН, першою країною, з якою Україна підписала угоду про співробітництво у сфері безпеки, була Велика Британія. А 16 лютого Україна підписала безпекові угоди з Францією та Німеччиною.

23 лютого Україна і Данія підписали "гарантії безпеки" - вона стала першою країною-підписантом, яка не є членом G7.

24 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що підписали з Україною угоди про гарантії безпеки Італія та Канада.

1 березня Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду, яка передбачає військову допомогу нашій країні вже цього року на суму на 2 млрд євро, а також подальшу підтримку. Документ передбачає оборонну допомогу від країни протягом наступних десяти років.

Вас також можуть зацікавити новини: