На думку журналістів, з цієї причини за подіями на полі бою і за столом переговорів у Стамбулі так пильно стежать.

У суботу вночі Росія розпочала свою наймасштабнішу атаку безпілотників на Україну від початку війни - за участю 472 безпілотників. У неділю внаслідок російського ракетного удару загинуло щонайменше 12 українських військових і понад 60 дістали поранення на полігоні.

Як пише CNN, у міру того, як усе це розгортається, дедалі більш розчарований президент США Дональд Трамп, який раніше хвалився, що може швидко покласти край війні в Україні, тепер спостерігає збоку, як наріжний камінь його заявленої зовнішньої політики виглядає рішуче хитким.

"Ані його тиск на українського лідера, якого Трамп розкритикував в Овальному кабінеті, ані його нещодавня критика кремлівського правителя, схоже, не наблизили обидві сторони до мирної угоди", - ідеться в статті.

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Зазначається, що в нього все ще є потужні важелі, які він може використати, якщо захоче, наприклад, запровадження нових жорстких санкцій, таких як ті, що підтримуються переважною більшістю в Сенаті США, Також це може бути коригування військової допомоги США таким чином, що це різко збільшить витрати на продовження бойових дій. Заходи, можливо, не будуть вирішальними, але вони пошлють сигнал про прихильність США.

Важливо, що замість цього Трамп каже, що він може просто піти від усього цього безладу: мовляв, це війна Байдена, наполягає він, або Путіна і Зеленського. У статті сказано:

"Але піти - і неясно, що це означає з точки зору політики США - може більше не бути варіантом. Принаймні, не піти неушкодженим. Його власне наполегливе бажання припинити український конфлікт, поряд з його особистим втручанням у справи українських і російських лідерів, означає, що Трамп і Сполучені Штати тепер нерозривно пов'язані з результатом".

На думку журналістів, з цієї причини за подіями на полі бою і за столом переговорів у Стамбулі так пильно стежать. Незважаючи на регулярні спроби відректися від неї, війна в Україні багато в чому стала війною Трампа, від якої авторитет США тепер висить на волосині.

Переговори в Стамбулі

Українська делегація прибула до Стамбула з метою проведення другого раунду переговорів із делегацією Російської Федерації. Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив журналістам.

Делегацію очолив міністр оборони України Рустем Умеров. Також до складу делегації увійшли радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз, заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України Олександр Дяков, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця та інші.

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