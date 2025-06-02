Зустріч запланована сьогодні вдень.

Українська делегація прибула до Стамбула (Туреччина) з метою проведення другого раунду перемовин з делегацією Російської Федерації. Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив журналістам.

"Українська делегація прибула до Стамбула. Зустріч запланована сьогодні вдень", - повідомив Тихий.

Переговори у Стамбулі

Напередодні президент України Володимир Зеленський визначив делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

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Делегацію очолив міністр оборони України Рустем Умєров. Також до складу делегації увійшли радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз, заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України Олександр Дьяков, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця та інші.

Зеленський визначив завдання на найближчий час, а також позиції України перед зустріччю в Стамбулі в понеділок. По-перше, йдеться про повне й безумовне припинення вогню. По-друге – про звільнення полонених. По-третє – про повернення викрадених дітей. Також для того, аби встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – важливо готувати зустріч на найвищому рівні.На переконання Зеленського, ключові питання можуть вирішити тільки лідери.

Раніше, на перших з 2022 року переговорах делегацій України та Росії, які відбулися 16 травня у Стамбулі, було домовлено про обмін полоненими за формулою "тисяча на тисячу".

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