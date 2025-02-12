Трамп допустив, що Україні вдасться повернути частину захоплених Росією територій.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що припинення вогню в Україні може відбутися "в не надто далекому майбутньому".

Таку заяву він зробив під час брифінгу. Американський президент також додав, що "в якийсь момент" в Україні мають пройти вибори.

При цьому Трамп допустив, що Україні вдасться повернути частину захоплених Росією територій. Водночас повернення на кордони 2014 року очільник Білого дому вважає малоймовірним.

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12 лютого Дональд Трамп провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. За її підсумками американський лідер заявив, що розмова пройшла дуже добре. Президенти обговорили "різні теми, пов’язані з війною", але головним чином – заплановану на п’ятницю зустріч української та американської делегацій на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, де були масові й абсолютно непотрібні смерть і руйнування. Хай Бог благословить народи Росії та України!" – додав Трамп.

Очільник Пентагону Піт Гегсет акцентував, що мирна угода має унеможливити новий напад Росії на Україну в майбутньому. Як сказав американський міністр оборони, Трамп "має намір припинити цю війну шляхом дипломатії та залученням Росії і України до переговорів".

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