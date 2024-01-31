Передбачається, що сторони спільно контролюватимуть використання безпекової допомоги.

Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум про взаєморозуміння з метою посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної безпекової допомоги. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зокрема, з українського боку меморандум підписав головний інспектор Міноборони України адмірал Ігор Воронченко, з американського - генеральний інспектор Міноборони США Роберт Сторч.

Це меморандум серед іншого передбачає:

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обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні;

проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;

створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;

проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співробітництва для досягнення спільних цілей.

Крім того, міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з генеральним інспектором Міноборони США Сторчем наголосив, що посилення контролю і прозорості у використанні безпекової допомоги, яка надається Україні партнерами, є одним з пріоритетів у роботі відомства.

Також Умєров поінформував американську сторону про інституційні трансформації, що тривають в Міністерстві.

Зокрема щодо запровадження дієвої системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності, запобіганню корупції у сфері закупівель, а також щодо запровадження інструментів демократичного контролю у сфері оборони.

"До кінця квітня ми матимемо стовідсоткову впевненість, що усі наглядові механізми будуть впроваджені, та система працюватиме", - сказав Умєров.

Допомога Україні від США

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2023 року у США призначили групу, яка перевірятиме, як Україна використовує військову допомогу.

Водночас, затвердження нової безпекової допомоги в США наразі застрягло у Конгресі. Зокрема,ту Палаті представників та Сенаті не можуть дійти згоди щодо вирішення внутрішніх питань стосовно захисту південного кордону від напливу нелегальних мігрантів, аби перейти до голосування за додаткову допомогу для України.

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