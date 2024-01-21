ДеСантіс каже, що у нього немає чіткого шляху до перемоги.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон ДеСантіс призупинив свою президентську кампанію і підтримав Дональда Трампа.

Про своє рішення він оголосив у мікроблозі X (раніше Twitter): "Якби я міг щось зробити для досягнення сприятливого результату, більше зупинок кампанії, більше інтерв'ю, я б зробив це. Але я не можу просити наших прихильників жертвувати свій час і ресурси. У нас немає чіткого шляху до перемоги. Відповідно, я сьогодні призупиняю свою кампанію".

ДеСантіс зазначив, що для ньго є абсолютно очевидним, що більшість республіканських виборців на праймеріз "хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс".

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"Я підтримую його, тому що ми не можемо повернутися до старої республіканської гвардії минулих років або до перепакування, сформованого з перегрітого корпоративізму, який представляє Ніккі Хейлі", - додав він.

Вибори у США: останні новини

Як відомо, президентські вибори у Сполучених Штатах Америки мають відбутися 5 листопада цього року.

Джо Байден оголосив, що братиме у них участь, ще у квітні. Також про бажання стати кандидатом від демократів заявив бізнесмен і політик Дін Філіпс та письменниця Маріанна Вільямсон.

Колишній президент Дональд Трамп обіцяє "закінчити війну в Україні за 24 години" за допомогою "угоди" між країнами. Його основними конкурентами від Республіканської партії тепер залишаютсья екс-губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі та підприємець Вівек Рамасвамі, який обіцяв "віддати" РФ окуповані території України та заблокувати їй шлях до НАТО.

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