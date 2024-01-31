Зараз в українських сховищах знаходиться близько 10 мільярдів кубометрів газу.

Вперше в своїй історії Україна проводить опалювальний сезон, використовуючи лише газ власного видобутку. Про це повідомляє прес-служба українського уряду.

"Вперше ми проходимо цей опалювальний сезон з газом власного видобутку. "Нафтогаз України" і ДП "Укргазвидобування" збільшили обсяги видобутку на 11%, відкриті нові свердловини, в наших сховищах накопичено близько 10 млрд куб. м газу", – заявив прем'єр-міністр.

Шмигаль підкреслив також, що Україна проходить зиму, маючи збалансовану електроенергосистему. При цьому прем'єр нагадав, що до кінця опалювального сезону тарифи не збільшать.

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Також глава уряду вказав, що Україна на сьогодні вже є частиною європейської електроенергосистеми ENTSO-E та збільшила можливості імпорту електроенергії до 1,7 ГВт.

Опора на власні сили

У листопаді минулого року голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україна хоче пройти зиму виключно за рахунок власного газу. Як тоді зазначалось, за 2023 рік видобуток зріс на 7%.

Як зазначав у лютому минулого року голова компанії НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов, щоб уникнути імпорту газу "Нафтогаз" потрібен збільшити видобуток на 8%, а приватні компанії – на 16%.

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