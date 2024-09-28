Президент України презентував керівництву США "План перемоги", який зокрема передбачає глибокі удари по РФ.

Україна перебуває "в діалозі" з керівництвом США щодо зняття заборони на глибокі удари по РФ західним озброєнням. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Так, на пряме запитання журналіста, чи наблизилася Україна до зняття заборони за підсумками останніх переговорів з керівництвом США, Зеленський відповів обтічно:

Ми в діалозі

Зеленський наголосив, що отримання дозволу на глибокі удари є вкрай важливим, і запевнив, що удари будуть завдаватися виключно по військових цілях.

На думку українського лідера, Україна "зробила свою роботу" із обгрунтування свого "Плану перемоги", який передбачає глибокі удари по РФ – тепер слово за партнерами України.

"Ми почали йти. Ми взяли цей план з деталями, дали його Байдену, поділилися деякими ідеями з Камалою і Дональдом. У мене немає зараз скепсису щодо цього. Я більш позитивний. Але побачимо", - додав Зеленський.

Україна домагається зняття заборони на глибокі удари по РФ

Як писав УНІАН, днями Європарламент закликав країни НАТО зняти з України обмеження на використання західної зброї для ударів по території РФ. Євродепутати наголошують, що Україна не може повноцінно реалізувати своє право на самооборону без скасування цих обмежень.

Однак президент США Джо Байден, за яким останнє слово у цьому питанні, до останнього залишався непохитним. Одним із головних завдань візиту Зеленського до США була спроба переконати Байдена змінити думку.

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