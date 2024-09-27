Вашингтон так і не надав дозвіл на далекобійні атаки по російській території.

Президент України Володимир Зеленський повернеться з Вашингтона без дозволу на удари вглиб Росії західними ракетами.

Як пише The Times, під час зустрічей з президентом Джо Байденом і віце-президенткою Камалою Гарріс він закликав їх зняти обмеження на удари далекобійними британськими ракетами Storm Shadow чи американськими ПТРК ATACMS. Також він мав представити їм план перемоги у війні.

Сполучені Штати Америки не оголосили про зміну своєї позиції щодо далекобійних ударів по Росії. А напередодні кремлівський правитель Путін заявив, що велика повітряна атака на РФ з боку підтримуваної Заходом країни може викликати ядерну відповідь.

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Американський президент анонсував надання Україні великого пакету військової допомоги, в який увійдуть плануючі бомби Joint Standoff Weapon. А Гарріс розкритикувала слова Дональда Трампа про те, що Україна мала погодитися на вимоги Путіна, щоб запобігти повномасштабній війні.

У Капітолії Зеленський зустрівся з двопартійною групою сенаторів, які підтримують Україну в цій віні. Республіканець Ліндсі Грем заявив, що той просив надати зелене світло на далекобійні удари, щоб "посадити Путіна за стіл переговорів" та посилити позицію країни.

"Якщо ми не зробимо цей фундаментальний вибір цього тижня, я думаю, що результат для України буде жахливим", - додав сенатор Грем.

Візит Зеленського до США

Український президент прибув до Вашингтона ще 22 вересня. Він взяв участь у зустрічі "G7+Україна" та виступив на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Також Зеленський у супроводі демократів відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant в Пенсильванії. Після цього спікер Палати представників Майк Джонсон закликав його звільнити посла України у Вашингтоні, звинувативши у втручанні в вибори.

Сьогодні Дональд Трамп, який днями обіцяв вивести США з війни, опублікував лист, в якому президент України просить про зустріч із ним.

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