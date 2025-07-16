Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подружився з Трампом і спілкувався з ним майже щотижня.

У понеділок президент США Дональд Трамп оголосив про великий пакет поставок озброєнь для України, який фінансуватимуть країни НАТО, і пригрозив запровадити додаткові економічні санкції проти Москви. Як пише The Wall Street Journal, це стало результатом багатомісячної дипломатичної кампанії європейських лідерів, що мала на меті переконати Трампа озброїти Київ і чинити тиск на Путіна, щоб той розпочав серйозні переговори.

"Німеччина, Франція, Великобританія та інші країни активізували взаємодію з урядом США, водночас високопоставлені політики відкрили конфіденційні канали зв'язку з ключовими посадовими особами адміністрації Трампа", - наголошується в статті.

Зокрема, президент Фінляндії Александр Стубб потоваришував із Трампом на турнірі з гольфу у Флориді. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідав Трампа 5 червня в Білому домі і потім, за словами німецьких чиновників, спілкувався з ним майже щотижня. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте надсилав схвальні текстові повідомлення і також висловлював підтримку прагненню Трампа дотримання режиму припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

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Європейські чиновники також налагоджували стосунки з високопоставленими членами кабінету міністрів США, які, як вважається, прихильніше ставляться до України - з міністром фінансів Скоттом Бессентом і держсекретарем Марко Рубіо, а також із мережею проукраїнських республіканських законодавців.

Правильний підхід Мерца

За словами помічників Мерца, нинішньому канцлеру було легше знаходити спільну мову з Трампом, ніж попереднім лідерам Німеччини. Одним із чинників стала його здатність обіцяти масштабне фінансування озброєнь США.

"Мерц знайшов правильний підхід, і тепер він може розмовляти з Трампом по мобільному телефону і займатися "чековою дипломатією", - сказав Ніко Ланге, колишній високопоставлений співробітник Міністерства оборони Німеччини.

Так, після припинення поставок зброї від США Україні Мерц попросив Трампа про телефонну розмову. Дзвінок відбувся 3 липня, Трамп дзвонив з Овального кабінету, до нього приєднався міністр оборони Піт Гегсет. За словами обізнаних джерел, Мерц запропонував, щоб Німеччина купила дві системи Patriot для України, оскільки США припинили їхній експорт. При цьому Трамп, схоже, не знав про рішення призупинити постачання зброї. "Піт, що відбувається?" - запитав він, за словами джерел, знайомих із ситуацією. Через кілька днів Пентагон змінив свою позицію.

Згодом, побачивши кадри російських авіаударів по українських містах пізно ввечері 11 липня, Трамп також дзвонив Мерцу мобільним телефоном, щоб висловити своє невдоволення триваючими нападками Путіна.

"Мерц, за словами джерел, був здивований, але швидко зрозумів, що Трамп втратив терпіння щодо російського президента. Трамп заявив, що тепер готовий прийняти пропозицію, зроблену Мерцем кількома днями раніше: використовувати німецькі кошти для закупівлі американської зброї для України".

При цьому, як повідомляється, Трамп у розмові з Мерцем запропонував продати не дві, а п'ять систем Patriot.

"Німецький лідер одразу ж погодився, хоча, за словами джерел, знайомих з його ходом думок, йому доведеться обговорити фінансування з іншими європейськими лідерами". - пише WSJ.

У результаті Німеччина поставить в Україну дві власні системи Patriot і замовить заміну в США. Норвегія купить одну з систем, а Рютте згадав Канаду, Данію і Фінляндію як інших потенційних учасників.

Трамп змінив свій підхід до України та Росії

Американський лідер заявив, що Україна отримуватиме зброю від США, однак тепер платити за неї будуть країни Європи. Зі свого боку, в Європейському Союзі розглядають можливість оплати американського пакета озброєнь для України за допомогою прибутку від заморожених активів Російської Федерації.

Онтакже оголосив, що запровадить вторинні мита проти РФ та її партнерів, якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо мирного врегулювання в Україні.

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