Водночас він каже, що ще "не закінчив" із ним.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що декілька разів вірив у досягнення домовленостей з кремлівським правителем Путіним, однак той зривав їх.

В інтерв'ю Гері О'Донох'ю з BBC, яке американський лідер дав після оголошення про продаж зброї для України та новий ультиматум для Російської Федерації, він вкотре заявив про своє розчарування Путіним:

"Я думав, ми вже домовилися разів зо чотири, а потім приїжджаєш додому - і бачиш: щойно атакували будинок для літніх людей чи щось подібне в Києві. Я сказав: "Що, чорт забирай, це було?".

На питання, чи закінчив він з російським лідером, Трамп відповів, що залишає двері відчиненими: "Я не закінчив з ним, але я розчарований в ньому".

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Зміна риторики Трампа щодо Путіна

Нагадаємо, майже після кожної телефонної розмови із Путіним Трамп заявляв, що кремлівський правитель налаштований на припинення війни.

Чергова розмова між політиками відбулася 3 липня. Вже незабаром Київ зазнав однієї з найбільших атак за весь час війни - Росія била дронами, балістичними ракетами, аеробалістичними "Кинджалами" та крилатими "Іскандерами".

Наступного дня Трамп сказав, що незадоволений Путіним та розмовою з ним, оскільки не зміг досягти жодного прогресу в питанні війни в Україні. Згодом він пообіцяв відновити поставки зброї в Україну, оскільки країна має захищатися від бомбардувань.

Вчора американський президент заявив, що США запровадять 100% "вторинні" мита проти всіх країн, які продовжують торгувати з РФ, якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо України.

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