Міністри закордонних справ почали обговорювати новий механізм підтримки.

У Європейському Союзі розглядають можливість оплати американського пакету озброєнь для України за допомогою прибутку від заморожених активів Російської Федерації.

Про це пише The Telegraph, посилаючись на дипломатичні джерела. У вівторок, 15 липня, міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу зустрілися у Брюсселі, щоб обговорити, як саме працюватиме механізм закупівлі зброї у Сполучених Штатів Америки.

За словами представника Північноатлантичного Альянсу, багато хто вважає, що провідну роль в координації закупівель та передачі озброєння відіграватиме місія НАТО з підтримки України. Міністри та чиновники впевнені, що краще це довірити Альянсу, щоб до прозорості процесу не було питань. Однак деякі учасники дискусії стурбовані тим, що Москва може розцінити закупівлю зброї для України як провокацію.

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Найбільш вірогідно, що країни Європи разом із Канадою поповнять центральну касу Альянсу, з якої й візьмуть гроші на закупівлю зброї. Орієнтуватися будуть на список озброєнь від Києва. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував використати для оплати прибутки від заморожених російських активів:

"Це має бути тягарем для наших платників податків, чи для росіян?".

Як зазначає видання, участь у новій американській програмі також безпосередньо сприятиме виконанню цільового показника оборонних витрат НАТО на рівні 3,5%, що допоможе країнам швидше наблизитися до цієї мети.

Офіційні представники Альянсу зазначили, що деталі цієї угоди ще узгоджують, але перші зенітні ракетні комплекси Patriot мають прибути в Україну вже найближчим часом. Також партнери обговорюватимуть, які далекобійні ракети може отримати укранська армія.

Європа купуватиме зброю для України

Як повідомляв УНІАН, під час зустрічі з генеральним секретарем Марком Рютте президент США Дональд Трамп оголосив про готовність продавати європейським союзникам озброєння, яке ті передаватимуть Україні.

За його словами, перші поставки - зокрема зенітно-ракетні комплекси Patriot, яких дуже потребує Україна - мають прибути вже найближчим часом. Суть схеми полягає в тому, що країни НАТО передаватимуть Україні частину свого наявного озброєння, а взамін закуповуватимуть для себе нове.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вже повідомив, що його країна готова взяти на себе лідерство в цій ініціативі. Країна вже пообіцяла купити для українців дві ЗРК Patriot.

За даними видання Axios, перша хвиля включатиме озброєння вартістю близько 10 мільярдів доларів. США продадуть європейцям ракети, засоби ППО та артилерійські снаряди.

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