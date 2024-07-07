У 2022 році Камбоджа, чиї сапери є одні з найдосвідченіших у світі, розпочала підготовку саперів з України.

Японія і Камбоджа створили проєкт з обміну знаннями і технологіями з розмінування з країнами світу, в тому числі з Україною. Про це повідомила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час візиту до Камбоджійського центру протимінної діяльності.

Як пише Associated Press, цей центр був створений у 1990-х роках наприкінці десятиліть громадянської війни в Камбоджі. Він займається знешкодженням від 4 до 6 мільйонів наземних мін та інших боєприпасів, що не вибухнули і залишилися розкиданими по всій країні.

"Камбоджа, яка неухильно просувається вперед у розмінуванні у своїй країні, зараз є лідером у протимінній діяльності в усьому світі", – наголосила Йоко Камікава, зазначивши, що Японія послідовно співпрацює з цією країною у розмінуванні ще з часів громадянської війни. Відео дня

Камбоджійські сапери є одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття кілька тисяч з них були відправлені під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході. У 2022 році Камбоджа розпочала підготовку саперів з України, яка також страждає від високої щільності мін та інших боєприпасів, що не вибухнули, на її території.

"В рамках конкретної співпраці в рамках Японсько-камбоджійської ініціативи з протимінної діяльності Японія надасть повномасштабну допомогу в гуманітарному розмінуванні в Україні. Наступного тижня ми надамо Україні велику машину для розмінування, а наступного місяця, тут, у Камбоджі, ми проведемо навчання українського персоналу, як працювати з цією машиною", – пояснила міністерка.

Камбоджа розпочала підготовку українських саперів у Польщі і в Камбоджі після того, як колишній прем'єр-міністр Хун Сен – що доволі незвично для країни, яка зазвичай підтримує Росію і Китай, – засудив вторгнення Москви в Україну, заявивши, що "Камбоджа завжди виступає проти будь-якої країни, яка вторгається в іншу країну". Камбоджа була однією з майже 100 країн-членів ООН, які стали співавторами резолюції, що засуджує російське вторгнення.

Мінна небезпека в Україні

У листопаді 2023 року видання TIME підрахувало, що на розмінування України знадобиться 757 років. У матеріалі зазначалося, що після російського вторгнення Україна стала найбільш замінованою країною у світі, випередивши Афганістан та Сирію.

У квітні 2024 року Кабінет міністрів дозволив ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту, щоб збільшити кількість операторів протимінної діяльності. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що таким чином формується ринкове середовище у сфері гуманітарного розмінування.

Вас також можуть зацікавити новини: