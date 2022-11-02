Камбоджа засудила збройну російську агресію в Україні.

Президент України Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Камбоджі Хун Сеном про співпрацю. Наших саперів навчатимуть колеги зі згаданої азіатської країни.

Як повідомило видання The Washington Post, Зеленський провів телефонну розмову з Хун Сеном. В результаті бесіди Камбоджа погодилася відправити своїх саперів для навчання українських військових.

Генеральний директор Камбоджійського протимінного центру Хенг Ратана проконсультувався з японськими партнерами. Після цього було вирішено послати першу групу саперів на територію України на початку грудня. А другу — у першому кварталі 2023-го, тобто до квітня.

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Камбоджійські сапери вважаються одними з найдосвідченіших у світі. У 1998 році в Камбоджі завершилася війна, яка тривала майже тридцять років. Після бойових дій величезна територія держави залишилася замінованою, що створювало небезпеки для цивільного населення, особливо в сільських районах. З тих пір камбоджійські фахівці знищили безліч боєприпасів і мін. Їх посилали під егідою ООН в країни Африки і Близького Сходу для розмінування територій.

Камбоджа також виступила проти російської агресії в Україні. Вона приєдналася до резолюції ООН, яка засуджує повномасштабне вторгнення РФ. А прем'єр-міністр Хун Сен заявляв: "Камбоджа завжди проти будь-якої країни, яка вторгається в іншу країну".

Проблеми із замінуванням української території

У червні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що на розмінування України може піти від 5 до 10 років. На той момент, за даними МВС, 300 тисяч квадратних кілометрів території були забруднені боєприпасами і мінами.

Найгірша ситуація спостерігатється у Сумській області. Майже 47% території заміновано, що створює суттєву загрозу життю мирних громадян.

Згідно з квітневим прогнозом, повне розмінування Київщини має тривати рік. Роботи в цьому напрямку ведуться регулярно.

Ворожі міни та боєприпаси регулярно призводять до випадкових смертей серед цивільного населення України. Наприклад, 29 жовтня в Харківській області підірвався і загинув суддя Красноградського районного суду Дмитро Константинов.

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