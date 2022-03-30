Велика частина експорту продовольства з чорноморських портів заблокована окупантами.

Україна звернулася до Брюсселя з проханням створити "зелені" коридори до Польщі для перевезення продовольства. Європейська комісія готова створити спеціальні торгові маршрути для перевезення продуктів в обох напрямках.

Про це повідомляє Politico.

Українська сторона просила Брюссель убезпечити та полегшити торгові потоки товарів, тому що більша частина експорту продовольства з чорноморських портів заблоковані російськими окупантами.

Єврокомісар по сільському господарству Януш Войцеховський порівняв український план з тим, який розробили на самому початку пандемії коронавірусу. Він нагадав, що тоді в ЄС відмовилися від деяких перевірок товарів.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна перестала експортувати зерно та інші продукти через блокаду портів, що призвело до підвищення цін на продукти в країнах Європи.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про загрозу масового голоду і продовольчої кризи у світі у зв'язку з російсько-українською війною.

При цьому заступник міністра агрополітики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що в Україні сформовані запаси продовольства на два роки.

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