Продукти харчування почали роздавати з сьогоднішнього дня.

В Україні з сьогоднішнього дня, 26 березня, почала діяти програма з безкоштовного забезпечення продуктами харчування жителів населених пунктів, що знаходяться в зоні бойових дій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Постановою Кабміну затверджено порядок видачі населенню продовольчих товарів та перелік продуктів. При видачі товарів населенню допустиме відхилення ± 20%.

Шмігаль повідомив, що був сформований список ключових соціальних продуктів: від круп і зерна до консервів і масла.

Крім того, для фасування продуктових наборів закуповують 10 млн пакетів пластикових з ручками місткістю до 12 кг і 3 млн пакетів місткістю до 3 кг.

Як повідомляв УНІАН, Голова Київської міської Військової адміністрації Микола Жорнов повідомив, що на всіх жителів Києва створені запаси продуктів тривалого зберігання. Також у столиці у 50 пунктах люди можуть отримати гуманітарну допомогу різного характеру. У тому числі, мова йде про медикаменти, одяг, засоби особистої гігієни та продукти тривалого зберігання.

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