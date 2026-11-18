Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас попередила, що Вашингтон ризикує "потрапити в пастку Москви".

Європа вже давно вимагає більшого впливу на переговори щодо припинення війни, яку веде Росія, побоюючись, що Вашингтон і Москва можуть її відсунути на другий план, пише NBC News.

Видання пояснило, що вони побоюються, що буде укладено угоду, яка вигідніша для російського президента Володимира Путіна.

Нагадується, що очільник Кремля в середу, 18 листопада, зустрінеться з президентом Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном на історичній тристоронній зустрічі в Шеньчжені (Китай).

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В статті зазначається, що гарною новиною для європейців є те, що США наразі докладають зусиль для залучення Європи до наступних раундів дипломатичних переговорів.

Водночас, поганою новиною є те, що, на думку урядовців та аналітиків, пропозиція команди Трампа полягає в тому, щоб обговорювати майбутнє європейської безпеки. Зазначається, що це та сама вимога, на якій Путін наполягає вже роками.

"Для російського лідера перекроювання карти безпеки Європи означає скорочення присутності НАТО та виправлення того, що він вважає несправедливістю, нанесеною Москві після розпаду Радянського Союзу", - йдеться в статті.

Низка високопоставлених європейських чиновників різко розкритикувала цю ідею. Зокрема, глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас попередила, що Вашингтон ризикує "потрапити в пастку Москви".

Видання поділилося, що незрозуміло, як і чому США вирішили висунути максималістську вимогу, яку Путін вперше озвучив у 2021 році. Тоді її західні уряди масово відкинули за кілька місяців до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Однак останніми днями, коли Вашингтон посилює тиск з метою досягнення прориву в мирних переговорах, і Росія, і США знову повернулися до цієї ідеї.

Трамп натякнув, що прагне укласти остаточну угоду, яка охоплюватиме весь континент:

"Це буде велика угода, і вона стосуватиметься не лише України. Я навіть міг би сказати, що вона може охоплювати всю Європу. Це буде велика, чудова угода, і всі будуть у захваті".

Видання зауважило, що натомість ця ідея викликала занепокоєння та розчарування, оскільки багато хто в Європі вважає, що вона віддзеркалює жорсткі військові цілі Путіна.

В статті наголошується, що хоча спеціальний представник Трампа та його зять Джаред Кушнер охарактеризував Європу та Росію як сусідів, нездатних вирішити свої суперечки, історичні факти свідчать, що агресія здебільшого була спрямована в один бік.

Вказується, що Росія захопила український півострів Крим у 2014 році, а потім у 2022 році розпочала повномасштабне вторгнення, одночасно здійснюючи диверсії, кібератаки та дезінформаційні кампанії проти Заходу.

Пропозиція Кушнера також зачіпає одне з головних побоювань європейців: що Вашингтон буде домагатися угоди майже за будь-яку ціну, навіть якщо це підштовхне Путіна до розширення своєї агресії.

Заступниця прес-секретаря Білого дому Олівія Уельс зазначила, що пропозиція США має на меті "зміцнити існуючі європейські механізми безпеки, в основі яких лежить НАТО, та водночас розробити практичні механізми для запобігання майбутнім конфліктам".

"Гарантії безпеки для України неможливо розробити без розуміння ширшого контексту безпеки, в якому вони діятимуть", – зазначила вона в електронному листі.

Уельс додала, що будь-яка остаточна угода має поважати суверенітет Європи та України "та бути узгодженою відповідними сторонами".

Президент України Володимир Зеленський назвав цю ідею "небезпечною", зазначивши, що європейська безпека "не повинна бути головним питанням на порядку денному".

На думку України, Росія не має права висувати такі вимоги, враховуючи, що вона вже понад чотири роки не може виграти війну.

Київ та його європейські союзники також стверджують, що перед початком будь-яких мирних переговорів має бути оголошено перемир’я, звинувачуючи Росію в затягуванні процесу, щоб мати змогу продовжувати бомбардування цивільної інфраструктури напередодні суворої зими.

Видання вважає, що на тлі всього цього будь-який суттєвий прогрес у напрямку припинення війни залишається недосяжним.

Участь Європи в мирних переговорах

Раніше УНІАН повідомляв, що країн Європи формату "Коаліції охочих" Е5, зокрема, Велику Британію, Німеччину, Францію, Італію та Польщу на переговорах з пошуку шляхів припинення російської війни проти України представлятимуть радники з питань національної безпеки. Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова висловила думку, що архітектуру європейської безпеки треба обговорювати, коли за столом переговорів присутні як європейці, так і українці. На її думку, все інше, зрештою, не буде мати значення.

Також ми писали, що на думку президента Фінляндії Александра Стубба, європейські лідери повинні безпосередньо спілкуватися з російським диктатором Володимиром Путіним, припинивши "безвідповідальну" практику покладання на США відповідальності за переговори з Росією. Стубб зазначив, що Європа має бути готовою обговорювати з Росією питання організації відносин у сфері безпеки після завершення війни в Україні та встановлення миру. При цьому, президент Фінляндії відмовився обговорювати наявну архітектуру безпеки континенту, яка стосується суверенітету держав.

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