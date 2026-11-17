Тема про післявоєнну архітектуру безпеки на європейському континенті має обговорюватися за участі європейців та України.

Європейські країни формату "Коаліції охочих" Е5 (Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Польща) на переговорах з пошуку шляхів припинення російської війни проти України представлятимуть радники з питань національної безпеки. Інституції Європейського Союзу представлятимуть Бьорн Зайберт та Анна-Марія Бура. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спілкування з журналістами сказала Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Я думаю, що країни E5 будуть представлені радниками з питань національної безпеки. І, на мою думку, це відомо, що з боку інституцій ЄС – це пан Бьорн Зайберт, голова офісу пані Урсули фон дер Ляєн, а також пані Анна-Марія Бура, головна радниця з питань зовнішньої політики пана Антоніу Кошти", - сказала Матернова.

Посол відзначила, що Зайберт і Бура вже їздили до Абу-Дабі, де 10-11 листопада відбулася зустріч представників України, США та Росії.

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Як відзначила Матернова, архітектуру європейської безпеки треба обговорювати, коли за столом переговорів присутні як європейці, так і українці.

"Усе інше, зрештою, не буде мати значення", - відзначила посол ЄС.

Окремо вона зауважила, що 19 листопада 2026 року в Берліні на зустрічі "Коаліції охочих" обговорюватимуть підтримку для України, у тому числі гарантії безпеки. Також говоритимуть про шляхи закінчення війни в Україні у контексті європейської архітектури безпеки.

Участь Європи в переговорах

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник США Джаред Кушнер вважає, що остаточна мирна угода має бути узгоджена як з Україною, так і з Росією.

Стів Віткофф і Джаред Кушнер, спецпосланці президента США Дональда Трампа, 19 листопада планують зустрітися з українськими та європейськими посадовцями в Берліні. Сторони обговорять гарантії безпеки для України та план післявоєнного відновлення її економіки.

На думку президента Фінляндії Александра Стубба, європейські лідери повинні безпосередньо спілкуватися з російським диктатором Володимиром Путіним, припинивши "безвідповідальну" практику покладання на США відповідальності за переговори з Росією.

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