Володимир Путін не повинен використовувати непослідовність команди Трампа як зручний момент.

Обіцянка президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні за 24 години зіткнулася з рішучістю Володимира Путіна продовжувати агресію. Велика Британія та її союзники повинні збільшити потік допомоги Києву, щоб українці могли захиститися.

Видання The Times пише, що дивна поведінка команди Трампа - образа президента Зеленського і незграбні спроби домовитися з Путіним - ознаменувала початок нового критичного етапу для України і Заходу.

Американська допомога Києву застопорилася відтоді, як Трамп увійшов до Білого дому. Останній пакет - 500 мільйонів доларів на військове обладнання, включно з ракетами ППО, - Україна отримала в останні дні адміністрації Джо Байдена.

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Водночас Велика Британія, Данія, Німеччина, Норвегія, Швеція та Єврокомісія продовжують постачати боєприпаси і допомогу, довівши загальну суму в Європі до 138 мільярдів євро. Хоча США залишаються найщедрішою країною-донором України і провідним постачальником військової допомоги, вони вже надали на 23 мільярди євро менше, ніж європейські країни.

Як і в економічних питаннях, Трамп, схоже, має намір відмовитися від лідерства Америки у вільному світі. Велика Британія і Європи повинні зробити своїми пріоритетами збільшення допомоги Україні; збільшення витрат на оборону; створення європейських "сил впевненості", які будуть розгорнуті на заході України; і утримання НАТО разом.

Сер Кір Стармер зберіг позицію Бориса Джонсона щодо України. Велика Британія виділила Україні близько 0,5% свого ВВП - більше, ніж Франція, Італія чи Іспанія, але менше, ніж скандинавські та балтійські країни, як-от Данія та Естонія, які виділили понад 2%. Він пообіцяв збільшити витрати на оборону з 2,3% ВВП до 2,5% з 2027 року, але військові начальники домагалися 2,65%.

Картина для України не така похмура, як могла б бути, якби Трамп переміг на перевиборах кількома роками раніше. Але не можна допустити, щоб Путін використав непослідовність команди Трампа як зручний момент. Велика Британія і Європа мають заповнити прірву, яку залишила Америка.

Великоднє перемир'я - головні новини

Російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я у війні проти України. У Кремлі заявили, що всі бойові дії припиняються з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що обіцянки Путіна не поширилися на територію Курської та Бєлгородської областей РФ.

Проєкт DeepState опитав близько півсотні українських військових, які перебувають на лінії зіткнення, на предмет того, чи фіксується на передовій поліпшення ситуації після оголошення "перемир'я". Практично ніде захисники його не відчули. З 18:00 до 22:00 19 квітня на фронті все ще фіксувалися обстріли та штурми з боку ворога.

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