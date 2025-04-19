Режим припинення вогню розпочнеться вже сьогодні ввечері.

Російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я у війні проти України.

Усі бойові дії припиняються з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня, повідомив Кремль.

"Керуючись гуманітарними міркуваннями, сьогодні з 18-ї години до нуля годин з неділі на понеділок російська сторона оголошує великоднє перемир'я. Наказую на цей період зупинити всі бойові дії", - йдеться в повідомленні Кремля.

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Там додали, що очікують від України такого ж кроку.

"При цьому наші війська мають бути готовими до відбиття можливих порушень перемир'я та провокацій з боку противника, будь-яких його агресивних дій", - наголошується в повідомленні.

Війна в Україні: новини

Сьогодні стало відомо, що на Херсонщині на Великдень запровадили спеціальний режим світломаскування. Як уточнив УНІАН речник Херсонської ОДА Олександр Толоконніков, ідеться про вимушені заходи безпеки, пов'язані з атаками, які росіяни здійснюють на міста і села. Він додав, що місцева влада прагне запобігти трагедіям.

Раніше військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що Путін утримається від наказів бити по українських містах на Великдень. Але попередив, що повністю виключати удари не варто.

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