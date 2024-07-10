За словами Джона Кірбі, "ми хочемо шукати способи зробити Україну ефективною, але ми не хочемо ескалації".

Ескалація конфлікту не була б корисною ні для України, ні для Польщі. Про це, коментуючи ініціативу щодо можливості надання Польщі права збивати російські ракети та дрони, що прямують у її напрямку через територію України, заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, інформує Polskie Radio.

За словами представника Білого дому, "ніхто не хоче ескалації цієї війни".

"Ми хочемо шукати способи зробити Україну ефективною, але ми не хочемо ескалації. Це не було б добре для українців, це не було б добре для поляків, це не було б добре ні для кого", - сказав він. Відео дня

При цьому Кірбі зазначив, що польський уряд має сам визначати свої процедури самооборони і висловлюватися щодо них. При цьому США не хочуть ескалації.

"Ми не хочемо давати Путіну аргументи, що війна була спровокована НАТО, що це війна між Росією і Заходом або Росією і Сполученими Штатами", - додав він.

Кірбі уточнив, що оцінка того, чи було конкретне збиття літака самообороною чи ескалацією, залежить від обставин.

Збиття Польщею ракет над Україною: що відомо

На саміті НАТО, що розпочався напередодні у Вашингтоні, обговорюють можливе збиття Польщею ракет над Україною. З відповідною пропозицією вийшов прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За його словами, Варшава хоче залучити союзників по НАТО до дискусії стосовно збиття ракет та БПЛА.

У свою чергу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що навряд чи польські Patriot зможуть настільки якісно працювати на випередження, як це робить із "Кинжалами" українська ППО над Києвом.

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