Своєю чергою поразка України створить Америці купу проблем в інших регіонах світу.

Якщо США зараз остаточно припинять підтримувати Україну зброєю, Росія переможе у війні. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань у Сенаті США, де обговорюють запит президента Джо Байдена на виділення 106 мільярдів доларів допомоги на безпекові потреби України, Ізраїлю і Тайваню.

"Як в Ізраїлі, так і в Україні демократії борються з нещадними ворогами, які хочуть їх знищити. Ми не дозволимо ХАМАС або Путіну перемогти. Я можу гарантувати, що без нашої підтримки Путін досягне успіху. Якщо ми зараз висмикнемо килим з-під них (українців – УНІАН), Путін тільки зміцніє, і він досягне успіху в тому, чого хоче", — сказав Остін.

Він наголосив, що від результатів воєн в Україні та Ізраїлі значною мірою залежатиме глобальна безпека протягом довгих років. За словами Остіна, лише "тверде американське керівництво" може гарантувати, що "тирани, головорізи та терористи в усьому світі" не отримають сміливість чинити ще більше агресії.

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З цією думкою погодився і очільник Державного департаменту (МЗС) Ентоні Блінкен. Він наголосив, що не можна у жодному разі розрізати на частини 106-мільярдний пакет допомоги на окремі пакети для України, Ізраїлю та Тайваню.

"Якщо ми почнемо відривати шматки цього пакета, вони (Москва і Тегеран – УНІАН) це побачать, вони зрозуміють, що ми займаємося дурницями, а вони все більше співпрацюють і створюють дедалі більшу загрозу нашій безпеці, а також безпеці союзників і партнерів", – наголосив головний дипломат Америки.

Американська допомога Україні

Як писав УНІАН, на початку жовтня Сенат ухвалив тимчасовий бюджет США, з якого взагалі прибрали витрати на військову допомогу Україні. Це сталося через позицію частини республіканців-трампістів, які виступають категорично проти допомоги Україні.

Після початку чергового загострення палестино-ізраїльського конфлікту Джо Байден запропонував об’єднати в один пакет допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню та провести це рішення через Конгрес у такому вигляді. За задумом, так планують здолати спротив трампістів, що прагнуть позбавити Україну будь-якої підтримки, але хочуть допомогти Ізраїлю.

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