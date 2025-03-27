Як зауважує президент, хоч США зараз не готові до цього кроку, все ж все в руках Трампа.

Президент США Дональд Трамп цілком здатен виконати свою обіцянку завершити війну в Україні за 24 години. Для цього він має зробити лише один крок - взяти Україну в НАТО, заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю для представників Європейської мовної спілки.

Однак, як зазначив президент, проблема в тому, що США не готові до цього кроку.

"Найкращі гарантії безпеки – НАТО. Так. Але США не готові на цей крок. Найдешевший. Найшвидший. Найгарантованіший. Точно не крихкий. І точно, якщо Америка вирішить взяти Україну до НАТО – це можна буде зарахувати, що Трамп зробив за 24 години те, що він колись говорив. Мені здається, що це в його руках", - сказав Зеленський.

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Дональд Трамп і війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, ще під час передвиборчих перегонів тоді ще кандидат у президенти США Дональд Трамп обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години. Згодом, коли обійняв посаду глави Білого дому, Трамп визнав, що покласти край війні швидко не вдасться, адже питання є складнішим, ніж він думав.

Згідно з заявами очільника Білого дому, Україна за його президентства не буде запрошена в НАТО. Трамп це пояснює тим, що саме кроки нашої країни до НАТО стали причиною нападу Росії.

На початку березня премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити на Україну 5 статтю НАТО про спільну оборону, але без прямого членства Києва у цьому альянсі. За її словами, цей варіант є кращою гарантією повоєнної безпеки для України, ніж ідея з введенням європейських військ в Україну як миротворців і гарантів миру.

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