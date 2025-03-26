Європейцям варто навчитися ігнорувати "вето" із Москви на їхні рішення, каже президент.

Вступ України в НАТО значно посилить Альянс, бо зараз в Європі лише Туреччина має армію такого ж розміру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю європейським ЗМІ.

Він зауважив, що сьогодні Росія вже має армію в 1,3 мільйона солдатів і має плани збільшити її до 1,6 мільйона чи навіть більше.

"Без України в Європі немає на сьогодні сучасної досвідченої армії, яка пройшла війну, яку має Росія", - сказав президент.

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Коментуючи пропозицію прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні про поширення захисту НАТО на Україну, Зеленський наголосив, що європейцям варто визначитися, хто має право вето у питаннях вступу України в НАТО - Росія, чи самі європейці. За його словами, вступ України в Альянс - це найшвидший і найдешевший варіант посилення безпеки всього континенту.

"Нам треба посилювати безпеку для своїх громадян, громадян всієї Європи. Навіть коли закінчиться ця війна, треба посилити свою безпеку. Не думати, як на це дивиться Кремль. Тільки НАТО посилиться Україною. А це буде друга армія така [в Європі]. В НАТО є тільки Туреччина і Україна, яка має 800 тисяч військових. Це Україна посилює НАТО. НАТО не посилює Україну, НАТО дає безпеку українцям", - заявив Зеленський.

Пропозиція Італії щодо захисту НАТО для України

Як писав УНІАН, на початку березня премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити на Україну 5 статтю НАТО про спільну оборону, але без прямого членства Києва у цьому альянсі. За її словами, цей варіант є кращою гарантією повоєнної безпеки для України, ніж ідея з введенням європейських військ в Україну як миротворців і гарантів миру.

У відповідь на цю пропозицію в прес-службі МЗС України заявили, що вітають її, але хочуть почути конкретику. Загалом в Міністерстві назвали заяву Мелоні частиною ширшої дискусії про повоєнні гарантії миру в Україні.

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