Президент сказав, що Україна не хоче, аби США перестали брати участь у посередницькому процесі.

Україна чекає від адміністрації президента США Дональда Трампа підтвердження політики "миру завдяки силі" завдяки запровадженню нових санкцій проти Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, яка відбулася 27 травня.

Зокрема, у президента України запитали, які реальні механізми міжнародного тиску на Кремль.

"Ми чекаємо на санкції від Сполучених Штатів Америки. Європа зробила, є 17-й пакет. Ми проговорювали деталі 18-го пакета, щоб він був сильнішим, поки що непублічно з колегами з Євросоюзу – з Урсулою фон дер Ляєн і з Антоніу Коштою. Мені здається, там можуть бути сильні речі. Якщо хтось з лідерів не заблокує, то можуть бути сильні речі. Вони важливі. Цей пакет буде. Питання в силі цього пакету. Паралельно ми говоримо з американською стороною, з представниками Сенату, з представниками, які підтримують санкційний тиск на Росію. Вважаємо, що це важливе підтвердження політики нової адміністрації "мир завдяки силі", якщо ці санкції будуть проголосовані і підтримані Білим Домом. Мені здається, це важливий крок", - наголосив Зеленський.

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Також глава держави прокоментував інформацію про можливий вихід США з переговорного процесу та ультиматуми Росії щодо передачі чотирьох регіонів:

"Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку, припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться".

Також він сказав, що Україна не хоче, аби США перестали брати участь у посередницькому процесі.

"Ми би не хотіли, щоб Сполучені Штати виходили з цього процесу. Поки що Сполучені Штати Америки проводять, по-перше, дипломатичну роботу, по-друге, санкційну роботу. Ми хочемо кроків, про які ми вже сказали. Третє – у нас відновлено постачання і підтримка розвідданими. Для нас це важливі речі. Тому не хотілося б, щоб вони виходили з відповідного процесу", - відзначив Зеленський.

При цьому у президента запитали, наскільки Туреччина може бути ефективним посередником.

"По-перше, я дійсно вдячний і президенту Ердогану, і Хакану Фідану, міністру закордонних справ Туреччини. У нього зустріч з "рускіми'. Потім у мене буде з ним зустріч через кілька днів. Турецька сторона знає, що ми обговорюємо питання кількох майданчиків. І що ми зробили підготовчу роботу щодо Ватикану і Швейцарії. Ватикан, в принципі, всі підтримують. Мені здається, "руські' не підтримують", - повідомив Зеленський.

Зокрема, сигнали щодо готовності до проведення наступних зустрічей передали прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні і папа Римський Лев XIV.

"І Швейцарія. Дуже хоче швейцарська сторона, ми не проти. Знов-таки, всі ми підтримуємо. Від "рускіх" сигналів не чули. Що стосується майданчиків, є зацікавленість і Африки. Пропонують свої майданчики. Мальта пропонує свої майданчики. "Рускіє" на весь цей спектр передали сигнал щодо Білорусі. Як вам сказати, на що це схоже? Якщо не хочуть, мені здається, люди повинні сказати: ми зараз не готові. Або не хочемо закінчувати війну. Бо це несерйозно. Білорусь для нас на сьогодні є країною, з якої полетіли ракети, і відповідно вона є союзником країни, яка на нас напала. І війська заходили з Білорусі. Це просто неможливо щодо Білорусі", - відзначив президент.

Він вважає, що є три найреалістичніші майданчики: Туреччина, Ватикан і Швейцарія і підтвердив, що Україна готова до будь-якого формату.

США і війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "грає з вогнем". За словами Трампа, якби не він, то з Росією вже б сталося "багато поганих речей".

За даними видання The Wall Street Journal, Трамп розглядає можливість введення санкцій проти Росії цього тижня, оскільки дедалі більше розчаровується постійними нападами на Україну і повільними темпами мирних переговорів.

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