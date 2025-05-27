Водночас, якщо цей останній ривок не спрацює, Трамп розглядає можливість відмовитися від мирних переговорів.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість введення санкцій проти Росії цього тижня, оскільки він дедалі більше розчаровується триваючими нападами на Україну і повільними темпами мирних переговорів, пише The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

За словами одного зі співрозмовників, обмеження, найімовірніше, не включатимуть нові банківські санкції, але передбачають інші варіанти тиску на Путіна, щоб змусити його піти на поступки, включно з 30-денним припиненням вогню.

Однак, як пише видання, Трамп також може вирішити не запроваджувати нові санкції, а замість цього вийти з переговорів.

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"За словами людей, знайомих із ходом його думок, Трамп також втомився від мирних переговорів і розглядає можливість відмовитися від них, якщо останній ривок не спрацює", зазначають у WSJ

При цьому неясно, що станеться, якщо США відступлять від мирного процесу, і чи буде Трамп продовжувати надавати військову підтримку Україні.

"Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що хоче бачити мирну угоду, досягнуту шляхом переговорів. Президент Трамп також розумно тримає всі варіанти на столі", - заявила виданню прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт.

Як зазначає WSJ, протягом кількох тижнів Трамп чинив опір тиску, щоб приструнити Путіна за те, що той не погодився на припинення вогню. Багато союзників України, зокрема сенатор Ліндсі Грем, говорили Трампу, що Путін не хоче домовлятися, і тільки покарання змусить його серйозно вести переговори.

Як зазначають чиновники, на мислення Трампа вплинули три ключові моменти

По-перше, його неприязнь до українського президента Володимира Зеленського, який, як вважав Трамп, заохочує подальший конфлікт, наполягаючи на санкціях, хоча саме Зеленський погодився на припинення вогню. У неділю, коли він обрушився з критикою на Путіна, Трамп також розкритикував Зеленського в пості в соціальних мережах.

Трамп також вважав, що додаткові санкції проти Росії не обмежать її здатність вести війну, але завадять зусиллям з відродження економічних зв'язків між США і Росією.

Нарешті, Трамп вважав, що знає Путіна і що російський лідер покладе край війні як особисту послугу. Однак небажання Путіна поступитися зіпсувало думку Трампа про Путіна, особливо після телефонної розмови минулого тижня, під час якої Путін відмовився підписати угоду про припинення вогню.

Трамп нарешті усвідомив позицію Путіна

Раніше Трамп обрушився на Путіна з жорсткою критикою, звинувативши його в божевіллі і безпідставних вбивствах мирних жителів України.

"Він абсолютно збожеволів! Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без жодної причини", - написав Трамп.

Тим часом новий законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів. Деякі члени Сенату дали зрозуміти, що спробують винести його на голосування, не чекаючи "зеленого світла" від президента Дональда Трампа.

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