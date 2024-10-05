У Путіна наростають проблеми, які "рішуче" дадуть про себе знати до кінця 2025 року, поки Україна буде в змозі почати новий контрнаступ.

Наразі президент Росії Володимир Путін не зробив достатньо для того, щоб "перемога окупантів" була в полі зору, але достатньо, щоб дозволити собі відкласти ухвалення важких рішень, поки Україна готується до нового контрнаступу в 2025 році, пише The Times.

Видання повідомляє, що в цей же час економіка Росії "несподівано добре справляється", але відмова Путіна пожертвувати маслом заради гармат не може тривати вічно. ЗМІ посилається на російського економіста, який оцінив кінець 2025 року як "вирішальний момент, коли рівновага порушиться".

Журналісти уточнюють, що кремлівському диктатору стає дедалі важче і дорожче спонукати росіян добровільно йти на війну. У Москві, наприклад, завдяки внеску мерії новобранці отримують "підйомні" в розмірі 2,3 мільйона рублів і річну зарплату в 5,2 мільйона рублів - що більш ніж у п'ять разів перевищує середню зарплату по країні. Ці цифри призвели до короткострокового сплеску набору, але тепер він швидко сходить нанівець, йдеться в матеріалі.

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Там додають, що, хоча генерали Путіна вже кілька місяців вимагають нової мобілізації, Путін, усвідомлюючи, наскільки непопулярною і руйнівною вона буде, все ще вагається. Він також закриває очі на деякі тривожні показники на майбутній рік.

"Україна буде в змозі почати новий контрнаступ у великих масштабах наступного року з новим обладнанням, яке вона отримує, і бригадами, які вона формує. Ймовірно, вона також отримає дозвіл використовувати американські ракети ATACMS більшої дальності і британські ракети Storm Shadow проти військових цілей всередині Росії", - пише ЗМІ.

Перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що на початку року окупанти могли випускати вісім артилерійських снарядів на кожен український - на початку жовтня співвідношення впало до трьох до одного. Це сталося завдяки власним ракетам і безпілотникам України, уточнюють журналісти, які використовуються проти військових цілей на території РФ.

Однак наголошується, що Україна теж стикається з проблемами в наборі військ, поки західне виробництво боєприпасів розширюється, а допомога спрямовується на розвиток власного оборонно-промислового сектора.

"На майбутній рік Путін майже напевно зможе збалансувати всі ці тиски. Але він робитиме ставку на те, що зможе нав'язати якийсь мир на своїх умовах, перш ніж напруга в його власній системі стане занадто великою", - підсумовують експерти.

Інші новини про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що експерт оцінив нову "червону лінію" РФ і відповів на запитання, чи розв'яже Путін ядерну війну.

"Кожна із заяв Путіна в різний час була покликана утримати країни НАТО від певних дій - вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, постачання Заходом зброї в Україну", - зазначив професор.

Крім того, Путін, за словами Джонсона, боявся, що ракети НАТО полетять на Москву.

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