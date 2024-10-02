Питання постачання ракет ATACMS Україні є предметом активної дискусії і вірішуватиметься в ході переговорів. Про це заявив заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл.
За його словами, США є одним з основних постачальників військової допомоги Україні. При цьому значна її частина була надана вчасно. Водночас США допомагали Україні з тренуваннями військових:
"Є розуміння того, що деякі з цих питань доведеться вирішувати за столом переговорів. І я сподіваюся, що в якийсь момент в недалекому майбутньому ми опинимося на шляху до певної дипломатичної взаємодії".
Використання ATACMS на війні в Україні
Військовий експерт, полковник Петро Черник назвав цілі, по яких битимуть ЗСУ з ATACMS. За його словами, Україні дуже сильно дошкуляє військова авіація росіян, яка може брати на борт навіть важкі бомби великих калібрів: ФАБ-100, 250, 500.
Як сказав військовий, саме в середній смузі РФ ще з часів СРСР зосереджена велика кількість аеродромів з такою авіацією.
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