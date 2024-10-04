Колишній прем'єр-міністр Британії розповів, як намагався відмовити російського правителя від вторгнення в Україну.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон намагався відмовити російського правителя від вторгнення в Україну, але той боявся, що ракети НАТО полетять на Москву. Про це політик розповів у підготовлюваних мемуарах "Unleashed", які видаватимуть частинами, повідомляє The Times.

За словами Джонсона, ніхто не планував надавати Україні натівські ракети, втім, Путін не вірив цьому і вважав, що "навряд чи знадобиться багато часу", щоб ракета, запущена з України, вразила російську столицю:

"В якийсь момент він зробив щось на кшталт моторошно-жартівливого зауваження щодо ризику прорахунку — ненавмисного обміну ядерною зброєю між Росією та НАТО: "Я не хотів би заподіяти тобі біль, Борисе", — сказав він (це зауваження Кремль пізніше спростував. Ніколи не вір будь-чому, що говорить Москва, доки це не буде офіційно спростовано)".

Борис Джонсон і війна в Україні

У вересні колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав три кроки для перемоги України. Він вважає, що Захід має зрозуміти, що з Путіним не можна досягти жодного компромісу.

Другим кроком, на думку Джонсона, мав би стати дозвіл Заходу, і в першу чергу США, на удари далекобійною зброєю по території РФ, а також підготовка пакету кредитів у масштабах ленд-лізу на суму півтрильйона чи навіть трильйон доларів.

По-третє, вважає політик, Україна має стати членом НАТО ще до закінчення війни.

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