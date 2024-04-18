Допомога США терміново потрібна Україні, щоб витримати тиск РФ.

Спікер Палати представників Майк Джонсон прийняв рішення про необхідність терміново надати допомогу союзникам США, підтримавши пакет заходів з національної безпеки на суму 95 мільярдів доларів. Але після місяців без допомоги США, залишаються питання, чи вистачить Україні та Ізраїлю, передбачених грошей та наскільки своєчасно надійде підтримка, пише The Hill.

Зазначається, що востаннє адміністрація Байдена надсилала пакет військової допомоги Україні в грудні, і з того часу Росія здобула впевнену перевагу у війні. Україна та її союзники заявляють, що не можна гаяти часу, щоб Конгрес схвалив допомогу, оскільки вони прагнуть уникнути потенційно незворотних втрат.

"Зараз існує занепокоєння, що якщо допомога не надійде дуже швидко, Росія зможе прорвати деякі українські лінії і захопити територію… Україна утримує лінію фронту, незважаючи на неймовірні труднощі, але якщо вони не отримають допомогу найближчим часом, Росія, ймовірно, захопить додаткову територію і може навіть дійти до того, що знову стане реальною загрозою для столиці", – заявила Мішель Флурнуа, яка працювала заступником міністра оборони за часів адміністрації Обами.

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Хоча демократи здебільшого підтримали пропозицію Джонсона щодо іноземної допомоги, його прагнення розбити сенатський законопроект на складові частини може сповільнити процес на тижні і затримати поставки зброї на два місяці.

Україна на межі

Автори вказують, що допомога США у вигляді 155-мм артилерійських снарядів і перехоплювачів ППО вважається критично важливою для оборони України, яка зараз розтягнута на приблизно 600-мильній лінії фронту. За оцінками американських офіційних осіб, Україна поступається Росії в озброєнні у співвідношенні 5 до 1, але українські офіційні особи називають цю цифру 7 або навіть 10 до 1. Росіяни мають перевагу майже у всіх сферах, включаючи зброю, ракети, бойові літаки та живу силу.

"По суті, те, що ми бачимо зараз на полі бою, - це те, що росіяни використовують прогалину в цій допомозі… Будь-які успіхи Росії в Україні без послідовної військової допомоги можуть бути незворотними", – зауважила аналітик Інституту вивчення війни Катерина Степаненко.

За її словами, російські військові можуть обирати, коли і де вони можуть атакувати Україну, і зміцнюють свої позиції, щоб українцям було ще складніше повернути ініціативу. Але вона додала, що ISW все ще прогнозує, що Україна може досягти свого визначення перемоги – звільнення всіх своїх територій.

За словами журналістів, артилерія, боєприпаси та системи протиповітряної оборони розглядаються як пріоритетні види озброєнь, які мають бути передані Україні, але інші форми американської допомоги – від бойових машин до засобів радіоелектронної боротьби – також є критично важливими для проведення наступальних операцій.

Республіканці також включили до пакету допомоги Україні вимогу, щоб адміністрація Байдена надіслала Києву ракети великої дальності, або ПТРК, але передбачили, що президент може відмовитися від неї, якщо поставка такої зброї зашкодить безпеці США. Ракети розглядаються як ключовий фактор, що дозволить Україні завдавати ударів по російських військових цілях на території Росії.

Допомога США

Джонсон пропонує винести на голосування окремі законопроекти, що стосуються допомоги Україні, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанському регіону та інших пріоритетів національної безпеки. Республіканці підтримали початковий запит президента Джо Байдена на допомогу Ізраїлю трохи більше 14 мільярдів доларів і близько 60 мільярдів доларів для України. Близько 10 мільярдів доларів допомоги Києву було перенесено в кредити.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пообіцяв "негайно підписати" законопроекти спікера Палати представників, коли документи буде схвалено Конгресом. Джонсон заявив, що голосування відбудеться 20 квітня.

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