Спікеру Джонсону для схвалення плану допомоги знадобляться голоси демократів.

Допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню, що давно застопорилася, перебуває на шляху до ухвалення Конгресом, оскільки демократи Палати представників вишикувалися в чергу, щоб підтримати план спікера Майка Джонсона і надати голоси для подолання запланованої спроби блокади з боку консерваторів Республіканської партії.

Як пише Bloomberg, очікується, що в суботу Палата представників проведе серію голосувань за пакет допомоги, а Сенат розгляне його вже наступного тижня. План багато в чому відображає пакет іноземної допомоги на суму 95 мільярдів доларів, ухвалений Сенатом у лютому, при цьому близько 10 мільярдів доларів економічної допомоги Україні конвертуються в кредит.

"Ми збираємося зробити все необхідне, щоб законопроєкт про національну безпеку подолав фінішну межу. Це не пакет іноземної допомоги Джонсона. Це пакет американської допомоги іноземним державам з точки зору задоволення потреб нашої національної безпеки", - заявив лідер Демократичної партії Палати представників Хакім Джеффріс.

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Адміністрація Байдена готується швидко спрямувати допомогу Україні, щойно Конгрес ухвалить цей захід, а президент підпише його, як закон, повідомив американський чиновник.

Джонсону знадобляться голоси демократів, щоб ухвалити план після того, як ультраконсерватори з фракції свободи Палати представників заявили, що голосуватимуть проти процедурного заходу, щоб почати дебати щодо нього. Демократам меншості довелося зробити те ж саме в травні, щоб вжити заходів щодо підвищення стелі боргу і запобігти дефолту за платежами в США.

Пакет допомоги Україні від США

Пакет допомоги вартістю 95 мільярдів доларів містить положення про національну безпеку і санкції, підтримувані обома партіями. Він також допускає конфіскацію активів у російських доларах, що, як стверджують критики, послабить статус долара США як світової резервної валюти.

Демократам, можливо, також доведеться допомогти Джонсону зберегти свою посаду, яка опинилася під зростаючою загрозою через його рішення дозволити голосування з питання допомоги Україні без прив'язки пакета до положень США щодо забезпечення безпеки кордонів.

Президент Джо Байден уперше звернувся по допомогу до України та Ізраїлю в жовтні, але вона швидко стала жертвою розбіжностей у Конгресі з приводу імміграційної політики.

Джонсон заявив що не просив демократів допомогти йому і готовий ризикнути своєю роботою, щоб допомогти Україні зупинити вторгнення Росії.

"Моя філософія полягає в тому, що ви чините правильно і залишаєте фішки падати там, де вони можуть. Я республіканець Рейгана. Я вірю в мир через силу", - сказав він.

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