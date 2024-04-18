Наразі перед українцями стоїть складна задача - утримати лінію фронту.

Представники Міноборони США зустрілися з членами Палати представників стосовно допомоги України. Вони закликали швидше ухвалити відповідний законопроект, оскільки ЗСУ стикаються з "жахливими умовами на полі бою".

"Незалежно від того, чи це боєприпаси, чи транспортні засоби, чи платформи — росіяни перевершують Україну. Я просто скажу вам, що Україна зараз стикається з жахливими умовами на полі бою", – заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун, якого цитує Associated Press.

За словами очільника Пентагону Ллойда Остіна, "час має значення". Наразі перед українцями стоїть складна задача - утримати лінію фронту.

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"Ми вже бачимо, як ситуація на полі бою починає дещо змінюватися на користь Росії. Ми бачимо, як вони досягають поступових успіхів. Ми бачимо, що перед українцями стоїть завдання утримати лінію", – наголосив Остін.

Допомога Україні

Як писав УНІАН, ще в лютому верхня палата Конгресу США, Сенат, ухвалила закон про військову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він передбачає витрати на рівні 95 мільярдів доларів, з яких 60 отримає Україна.

Попри це, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відмовився виносити цей законопроект на розгляд палати, без чого закон не зможе вступити в силу. У понеділок, 15 квітня, він заявив, що винесе на розгляд Палати представників три альтернативні законопроекти – про військову допомогу окремо Україні, окремо Ізраїлю, окремо Тайваню.

У середу, 17 квітня, Джонсон оголосив, що дотримується свого плану винести низку законопроєктів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України, після зіткнення зі значним тиском з боку прихильників жорсткої лінії. Зазначається, що у зверненні він сказав, що голосування відбудеться цієї суботи, 20 квітня, ввечері.

Згодом Палата представників США опублікувала три окремих законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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