Також залучається велика кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія)

РФ перекидає частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони України.

В повідомленні зазначається, що з метою термінового поповнення втрат окупаційних військ ЗС РФ перекидають частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну.

Також, за наявною інформацією, залучається велика кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія).

В зведенні сказано, що в ході перегрупування військ противника здійснюється підготовка додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України. Так, за наявною інформацією, протягом 9-10 березня до РФ переміщено 800 військовослужбовців 102-ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу для подальшого перекидання в зону бойових дій. До 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Республіки Білорусь. У 820 головному центрі попередження про ракетний напад (Солнечногорськ) проводиться відбір особового складу для участі у бойових діях проти України.

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