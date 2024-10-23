Пентагон підтвердив, що війська КНДР перебувають в Росії

Наразі США спостерігають за активністю та цілями цих сил.

У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що є докази того розташування військ Північної Кореї на території Росії. Наразі очільник Пентагону утримався від деталей щодо того, яка мета перебування цих сил на території РФ.

"Є докази того, що в Росії є війська КНДР. Що саме вони роблять? Залишається спостерігати. Це речі, з якими ми повинні розібратися", - сказав Остін журналістам у Римі, цитує Reuters.

Військові КНДР на війні РФ проти України

Північна Корея відправила в Росію 12 000 солдатів, зокрема елітні підрозділи спеціальних операцій. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що, як очікується, перші військові КНДР прибудуть до Курської області Росії вже завтра, 23 жовтня 2024 року. Скільки їх буде та як вони будуть оснащені, наразі невідомо.

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Раніше у ЗМІ писали, що Північна Корея відправила на допомогу Росії у її війні проти України не лише сухопутні війська. У жовтні до РФ також прибули пілоти-винищувачі, які можуть керувати російськими військовими літаками. Вони могли приїхати на тренування, але не виключено, що РФ залучить їх до війни.

Повідомлення про те, що Північна Корея готує війська для участі у війні в Україні, "викликали занепокоєння щодо можливої ескалації конфлікту". Експерти відзначають, що цей крок може свідчити про поглиблення відносин Пхеньяна з Москвою, хоча північнокорейські солдати можуть виявитися "просто гарматним м'ясом", пише Business Insider.

Як зазначили в ЦПД, Україна зафіксувала переміщення військ Північної Кореї з тренувальної бази на Далекому Сході вглиб території Росії.

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