Війська КНДР переміщуються вглиб Росії, - ЦПД

Росія планує спочатку застосувати ці сили у боях на Курському напрямку.

Україна зафіксувала переміщення військ Північної Кореї з тренувальної бази на Далекому Сході вглиб території Росії.

Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко. Він додав, що спочатку Росія планує застосувати корейців під час боїв у Курській області.

"Є переміщення військових КНДР з Далекого Сходу РФ вглиб Росії. Нагадаю, що Росія планує використовувати корейців для початку на Курщині", - зазначив він.

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Військові КНДР на війні РФ проти України

Північна Корея відправила в Росію 12 000 солдатів, зокрема елітні підрозділи спеціальних операцій. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що, як очікується, перші військові КНДР прибудуть до Курської області Росії вже завтра, 23 жовтня 2024 року. Скільки їх буде та як вони будуть оснащені, наразі невідомо.

Раніше у ЗМІ писали, що Північна Корея відправила на допомогу Росії у її війні проти України не лише сухопутні війська. У жовтні до РФ також прибули пілоти-винищувачі, які можуть керувати російськими військовими літаками. Вони могли приїхати на тренування, але не виключено, що РФ залучить їх до війни.

Повідомлення про те, що Північна Корея готує війська для участі у війні в Україні, "викликали занепокоєння щодо можливої ескалації конфлікту". Експерти відзначають, що цей крок може свідчити про поглиблення відносин Пхеньяна з Москвою, хоча північнокорейські солдати можуть виявитися "просто гарматним м'ясом", пише Business Insider.

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