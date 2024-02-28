Фактично йдеться не про гроші, а про право забрати у армії США зброї на 4 мільярди, що не дуже подобається самому Пентагону.

Пентагон досі має у своєму розпорядженні близько 4 мільярдів доларів, виділених раніше на військову підтримку Києва в межах так званих "президентських повноважень для України". Зараз американські чиновники думають, чи варто пустити ці гроші в хід, пише CNN.

Як розповіли журналістам "численні чиновники з питань оборони" США, йдеться не про "живі гроші", а про повноваження передати Україні військове майно із власних запасів американської армії. Досі Пентагон не хотів чіпати цю "заначку", доки Конгрес не надасть фінансування на закупку для американської армії нової зброї замість тої, яка буде надіслана Україні.

За словами джерел, військові чиновники боялися зниження боєготовності американських військ, якщо їм негайно не компенсують все, що піде українцям. Але в умовах, коли Україна все більше потребує військової допомоги США, а Конгрес ніяк не може схвалити нову програму, в Пентагоні замислилися над тим, аби вкористати принаймні частину з цих 4 мільярдів доларів, на які є повноваження у Джо Байдена.

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Жодних рішень поки не ухвалено, підкреслили чиновники. Але розмови про цей варіант та інші потенційні "плани Б" стають дедалі актуальнішими протягом останніх кількох тижнів, оскільки ситуація на полі бою в Україні стає все більш жахливою, заявили чиновники.

Неназваний представник Пентагону сказав CNN, що наступний пакет допомоги Україні, якщо він надійде, "безумовно включатиме критичні боєприпаси". Також ведуться дискусії щодо того, як і куди перемістити військову техніку, щоб негайно передати її Україні, щойно буде дозвіл на це.

Проблема з американською допомогою Україні

Як писав УНІАН, останній пакет військової допомоги Україні від США на суму до 250 мільйонів доларів був оголошений 27 грудня. Проте Україна продовжує отримувати невеликі партії зброї, які були профінансовані раніше, але замовлені у промисловості, а не взяті зі складів армії.

Напередодні у Білому домі відбулася нарада за участі президента Байдена та лідерів Конгресу, під час якої до американських депутатів довели інформацію про проблеми України на фронті та критичну важливість України для безпеки США. Однак після цієї наради республіканці знову заявили, що питання кордону з Мексикою для них все одно важливіше.

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