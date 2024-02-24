Роберт Сторч не виключив, що справ може бути більше.

Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч повідомив, що слідчі відкрили понад 50 справ, пов'язаних з допомогою Україні, в тому числі щодо підрядників. На даний момент не підтвердилося жодного звинувачення.

"В ході розслідувань, які знаходяться на різних стадіях, розглядаються такі питання, як шахрайство при закупівлях, підміна продукції, крадіжка, шахрайство або корупція, а також витік", - цитує Сторча видання Bloomberg. "Ми не підтвердили жодного подібного звинувачення, хоча в майбутньому ситуація може змінитися".

Він також попередив, що, швидше за все, буде проведено більше розслідувань з приводу зловживань або нецільового використання американського обладнання, "враховуючи кількість і швидкість" поставок обладнання Україні.

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Пентагон, разом з Державним департаментом і Агентством США з міжнародного розвитку, проводить моніторинг приблизно 113 мільярдів доларів, виділених Україні в рамках очолюваної США операції "Атлантична рішучість", спрямованої на витіснення Росії. Аналогічний процес був проведений щодо воєн в Іраку та Афганістані.

За його словами, наразі аудитори виявили "недоліки і прогалини" в наданні допомоги. Наприклад, в ході аудиту виявили неповні декларації на вантажі, переправлені в Україну через Польщу.

"В результаті персонал Міністерства оборони не мав необхідної підзвітності всіх типів обладнання в процесі передачі", - йдеться в червневому звіті.

Попри ці проблеми, Сторч заявив, що Пентагон "добре відреагував" на потреби України у військовій допомозі, "проявивши оперативність при виконанні, по суті, місії з навчання і постачання" до того, як більша частина обладнання потрапить на Україну.

Серед інших перевірок, які ще знаходяться в роботі, Пентагон вивчає питання щодо 155-міліметрових артилерійських снарядів, щоб визначити, чи досягли США своїх цілей, дотримуючись балансу між потребами у власних резервах, навчанні та операціях.

Аудит допомоги Україні від США - головні новини

З 2023 року в США активно обговорювалося питання аудиту допомоги, яку Київ отримав від Вашингтона. Восени американські військові почали проводити виїзні інспекції в Україні, а в середині лютого стало відомо, що США хочуть направити частину аудиторів і слідчих в Україну.

Крім того, повідомлялося про роботу над створенням додатку для нагляду за допомогою Україні. Станом на кінець лютого 2023 року США не фіксували жодних фактів, що зброя, яку передали Україні, покинула її межі.

Також заступник помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер заявила, що Пентагон вживає заходів для відстеження озброєнь, наданих Україні, щоб запобігти поширенню зброї.

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