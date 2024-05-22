Депутат Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що Німеччина робить недостатньо для допомоги Україні.

Головний кандидат від Вільної демократичної партії Німеччини на майбутніх виборах до Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала Францію прискорити постачання військової допомоги для України, яка намагається відбити російський наступ.

"У нас є проблема, що в той час, як Польща робить багато як сусідня країна, Німеччина робить багато, Франція робить відносно мало", - зазначила вона в інтерв'ю Politico.

Також напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі, Штрак-Ціммераманн, яка є однією з найбільших прихильників військової допомоги Україні в Німеччині, закликала міністрів надати більше озброєння, боєприпасів та систем ППО. За її словами, це потрібно зробити швидко.

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"Україна не має часу, і все, все, все має відбуватися набагато швидше. Я очікую, що Франція, саме тому, що вона є важливою країною, не тільки - і я не маю на увазі це в негативному сенсі - виголошуватиме гучні промови, але й підкріплюватиме свої слова діями", - зауважила політик.

Крім того, Штрак-Ціммерманн розкритикувала канцлера Німеччини Олафа Шольца за те, що він не робить більше для України, зокрема, не відправив до країни крилаті ракети Taurus німецького виробництва. Проте вона додала, що сподівається на зміну думки Шольца щодо цього питання.

"Якщо ситуація зміниться, я також очікую, що думка канцлера зміниться. І я сподіваюся, що коли ситуація зміниться, він зрозуміє, що зробив велику помилку, не давши зелене світло рік тому. Так що в цьому відношенні надія вмирає останньою", - наголосила вона.

Своєю чергою політик додала, що Німеччина може зробити більше, ніж надати ракети Taurus, а саме надати зенітні боєприпаси.

Штрак-Ціммерманн розкритикувала Шольца й за те, що він проводить свою передвиборчу компанію, зображуючи себе "канцлером миру". Вона заявила, що канцлеру потрібно діяти швидше, попри те, що Німеччина вже зробила більше, ніж інші країни.

"Він це теж знає. Але він не хоче займатися цим питанням з такою інтенсивністю. І він каже: "Боже, Німеччина робить так багато порівняно з іншими. Тепер черга за іншими". Але ми не можемо дозволити собі вести цю дискусію. Ми можемо зробити це тільки разом", - підкреслила політик.

Військова допомога для України - останні новини

Як писав УНІАН, Нідерланди передадуть Україні нову партію бойових машин піхоти YPR.

"Нідерланди нададуть Збройним силам України броньовані бойові машини піхоти YPR із бойовими станціями дистанційного керування після запиту Володимира Зеленського. Життєво важливо, щоб усі країни продовжували робити внесок в Україну", - повідомила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен.

Також повідомлялось, що Іспанія оголосила про новий військовий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть танки Leopard та боєприпаси. Міністр оборони країни Маргарита Роблес заявила, що Іспанія докладає великі зусилля та особливо відзначила підготовку українських солдатів.

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