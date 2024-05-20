Точна кількість бойових машин піхоти YPR, які поставлять Україні, не називається.

Нідерланди нададуть Україні нову партію бойових машин піхоти YPR. Про це повідомила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен.

"Нідерланди нададуть Збройним силам України броньовані бойові машини піхоти YPR із бойовими станціями дистанційного керування після запиту Володимира Зеленського. Життєво важливо, щоб усі країни продовжували робити внесок в Україну", – заявила вона у соцмережі Х.

Точна кількість бойових машин піхоти YPR, які поставлять Україні, не називається. Відомо, що раніше Нідерланди вже передали Києву 207 YPR різних типів.

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У Міністерстві оборони України згодом уточнили, що Нідерланди нададуть бойові машини піхоти YPR-765.

Військова допомога Україні: ви могли це пропустити

Іспанія виділяє новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть танки Leopard та боєприпаси. Про це повідомила міністр оборони країни Маргарита Роблес. Поставка має відбутися наприкінці червня.

Водночас очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що США прискорюють постачання безпекової допомоги до України, яка має змінити ситуацію на полі бою. За його словами, світ побачить "постійний потік американської допомоги в Україну з тижня на тиждень".

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